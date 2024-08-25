NAVI заняла восьмое место на клубном чемпионате EWC 2024, VP и Spirit не попали в топ

Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 объявили победителей клубного чемпионата, проходившего в рамках ивента в Саудовской Аравии.

Первое место и $ 7 млн досрочно заработала Team Falcons, победившая на домашнем соревновании со значительным отрывом. Следом за ней расположились такие именитые клубы, как Team Liquid и Team BDS.

Что касается российских киберспортивных организаций, ни один из клубов, в том числе Virtus.pro, Team Spirit и BetBoom Team, не смог попасть в топ-16.

Результаты клубного чемпионата EWC 2024:

Первое место: Team Falcons (Саудовская Аравия) — $ 7 млн (5 665 очков, два чемпионства);

Второе место: Team Liquid (Нидерланды) — $ 4 млн (2 545 очков, одно чемпионство);

Третье место: Team BDS (Швейцария) — $ 2 млн (2 000 очков, два чемпионства);

Четвёртое место: Team Vitality (Франция) — $ 1,5 млн (1 650 очков);

Пятое место: T1 (Южная Корея) — $ 1,25 млн (1 600 очков, одно чемпионство);

Шестое место: FaZe Clan (США) — $ 1 млн (1 470 очков, одно чемпионство);

Седьмое место: Gaimin Gladiators (Канада) — $ 800 тыс. (1 280 очков, одно чемпионство);

Восьмое место: Natus Vincere (Украина) — $ 600 тыс. (1 170 очков, одно чемпионство);

Девятое место: G2 Esports (Германия) — $ 450 тыс. (1 150 очков);

Десятое место: Freecs (Южная Корея) — $ 350 тыс. (1 110 очков);

Одиннадцатое место: Toronto Ultra (Канада) — $ 250 тыс. (720 очков);

Двенадцатое место: Twisted Minds (Саудовская Аравия) — $ 200 тыс. (710 очков);

Тринадцатое место: Fnatic (Великобритания) — $ 150 тыс. (660 очков);

Четырнадцатое место: MOUZ (Германия) — $ 150 тыс. (625 очков);

Пятнадцатое место: ZETA DIVISION (Япония) — $ 150 тыс. (550 очков);

16-17-е место: FURIA Esports (Бразилия), Weibo Gaming (Китай) — $ 75 тыс. (395 очков).

Киберспортивный фестиваля Esports World Cup 2024 прошёл в LAN-формате в период с 4 июля по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн, состоялись турниры по более чем 20 дисциплинам.