«Ему нечего скрывать»: команда «Телеграма» отреагировала на арест Павла Дурова во Франции

Вечером 24 августа стало известно о задержании российского предпринимателя Павла Дурова. Бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети.

Спустя сутки администрация социальной сети опубликовала официальное заявление по поводу случившегося. Разработчики программы осудили действия французских властей и дожидаются разрешения ситуации.

«Телеграм» соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору соцсети Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе. Почти миллиард пользователей по всему миру используют «Телеграм» как средство общения и источник важной информации. Мы ждём скорейшего разрешения этой ситуации. «Телеграм» остаётся с вами.

Как сообщают французские СМИ, Павлу Дурову якобы грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура Парижа тем временем готовится сделать официальное заявление по поводу дела предпринимателя уже 26 августа.