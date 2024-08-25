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Результаты FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2

Team Falcons разгромила Spirit и стала чемпионом FISSURE Universe: Episode 3 по «Доте»
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Состав Team Falcons по Dota 2 занял первое место на онлайн-турнире FISSURE Universe: Episode 3 с призовым фондом $ 150 тыс.

В гранд-финале ивента «Соколы» с россиянином Станиславом Malr1ne Потораком в составе взяли реванш у российской Team Spirit, которой ранее всухую проиграли в финале верхней сетки. Несмотря на предыдущий результат, в решающей серии Team Falcons разгромила «Драконов» со счётом 3:0 и стала чемпионом соревнования.

Итоги FISSURE Universe: Episode 3 по «Доте»:

  • Первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 70 тыс.;
  • Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 35 тыс.;
  • Третье место: Tundra Esports (Европа) — $ 20 тыс.;
  • Четвёртое место: BetBoom Team (Россия) — $ 10 тыс.;
  • 5-6-е место: nouns (Северная Америка), Cloud9 (Европа);
  • 7-8-е место: Gaimin Gladiators (Европа), G2.iG (Китай).

Топ-турнир FISSURE Universe: Episode 3 по «Доте» прошёл в онлайн-формате в период с 18 по 25 августа. В рамках соревнования 14 команд разыграли призовой фонд в размере $ 150 тыс.

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