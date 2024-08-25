Российская 9Pandas с Резалтом начала выступление на BB Dacha по CS2 с победы

Российский состав 9Pandas по Counter-Strike 2 заработал первую победу в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2.

В дебютном матче «Панды» с обновлённым ростером, к которому присоединился бывший игрок Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов, противостояли бразильской FURIA Esports. Российская команда уверенно обыграла бразильцев со счётом 2:0, пройдя в следующий раунд верхней сетки ивента.

Во втором раунде верхней сетки 9Pandas столкнётся с турецкой Eternal Fire, которая ранее обыграла Aurora Gaming из России. Последнему коллективу, в свою очередь, предстоит сразиться с FURIA Esports за шанс продолжить выступление на «Даче».

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.