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Результат матча 9Pandas — FURIA Esports на BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Российская 9Pandas с Резалтом начала выступление на BB Dacha по CS2 с победы
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Российский состав 9Pandas по Counter-Strike 2 заработал первую победу в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2.

В дебютном матче «Панды» с обновлённым ростером, к которому присоединился бывший игрок Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов, противостояли бразильской FURIA Esports. Российская команда уверенно обыграла бразильцев со счётом 2:0, пройдя в следующий раунд верхней сетки ивента.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
25 августа 2024, воскресенье. 21:40 МСК
FURIA Esports
Окончен
0 : 2
9Pandas

Во втором раунде верхней сетки 9Pandas столкнётся с турецкой Eternal Fire, которая ранее обыграла Aurora Gaming из России. Последнему коллективу, в свою очередь, предстоит сразиться с FURIA Esports за шанс продолжить выступление на «Даче».

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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