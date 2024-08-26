Расписание третьего дня групповой стадии BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

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Сегодня, 26 августа, продолжится групповая стадия топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего игрового дня ивент покинут сразу два коллектива. Кроме этого, определятся ещё два участника плей-офф.

Расписание игр BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:

12:00. Группа A, нижняя сетка, 9z Team (Южная Америка) — Team Falcons (Дания);

15:30. Группа B, нижняя сетка, Aurora Gaming (Россия) — FURIA Esports (Бразилия);

— FURIA Esports (Бразилия); 19:00. Группа B, верхняя сетка, Eternal Fire (Турция) — 9Pandas (Россия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.