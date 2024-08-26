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Квентин Тарантино обожает «Историю игрушек», но не будет смотреть четвёртую часть

Квентин Тарантино обожает «Историю игрушек», но не будет смотреть четвёртую часть
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Недавно Квентин Тарантино стал гостем подкаста Club Random. Во время беседы с журналистом режиссёр высказался по поводу франшизы «История игрушек».

По словам Тарантино, ему безумно нравятся три первые части. Триквел он вообще назвал одной из лучших картин, которую он когда-либо видел. При этом смотреть четвёртую часть Квентин не планирует. Он считает, что история подошла к концу именно в третьей части, а квадриквел был не нужен.

Третья часть — одна из лучших картин, которую я когда-либо видел. У меня нет желания смотреть четвёртую часть. Вы закончили историю настолько идеально, насколько могли. Мне всё равно, поддержите вы меня или нет, но я закончил с франшизой.

Интересно, что думает Тарантино по поводу того, что в работе находится пятая часть франшизы? Её хотят выпустить 19 июня 2026 года.

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