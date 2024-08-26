Появились фото со съёмок байопика «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Издание Vanity Fair опубликовало пару свежих фото со съёмок фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. На снимках можно увидеть Джоли в образе известной оперной певицы Марии Каллас и режиссёра ленты Пабло Ларраина.

Сам проект расскажет про жизнь Каллас в 1970-х годах в Париже, на закате её карьеры. Вместе с Джоли в ленте сыграли Валерия Голино, Халук Бильгинер, Альба Рорвахер, Пьерфранческо Фавино и другие.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Костюмеры при работе над лентой создали для Джоли костюмы на основе оригинальной одежды Марии Каллас. При этом авторы фильма решили не использовать натуральный мех в образе Джоли после консультаций с защитниками животных.

Премьера состоится 29 августа на 81-м Венецианском кинофестивале.