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Екатерина Мизулина не считает, что после ареста Павла Дурова закроют «Телеграм»

Екатерина Мизулина не считает, что после ареста Павла Дурова закроют «Телеграм»
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25 августа весь интернет буквально взорвался от новостей о том, что Павла Дурова задержали во Франции. Причина — отказ сотрудничать с правительством Франции и недостаточная модерация каналов, что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась по поводу того, как арест Дурова может сказаться на работе «Телеграма». По мнению Екатерины, даже если бизнесмену грозит тюремный срок, с его мессенджером ничего не случится.

Уверена, что платформа продолжит работу. Крупные ресурсы построены так, что могут работать устойчиво и в ЧС.

Прокуратура Парижа готовится сделать официальное заявление по поводу дела предпринимателя уже 26 августа, то есть сегодня.

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