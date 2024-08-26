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«Человека-паука 4» с Томом Холландом выпустят в июле 2026 года — инсайдер

«Человека-паука 4» с Томом Холландом выпустят в июле 2026 года — инсайдер
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По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, премьера четвёртой ленты про Человека-паука в исполнении Тома Холланда состоится в июле 2026 года. Точную дату инсайдер пока что не называет.

Ранее говорилось, что съёмочный процесс ленты запланирован на 2025 год. О чём конкретно расскажет лента, пока сказать трудно, но Рихтман предполагает, что центральной темой в ней станет мультивселеная. Фанаты получат более приземлённую и личную историю Человека-паука в новой ленте.

Тем временем сама Marvel пока не подтверждала участие супергероя в будущих фильмах киновселенной. Продюсер Sony Pictures Эми Паскаль уже сообщала, что Холланд вернётся в новой трилогии о Человеке-пауке, однако сам Холланд эту информацию также не подтверждал.

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