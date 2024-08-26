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Кассовые сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» достигли $ 1,2 млрд

Кассовые сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» достигли $ 1,2 млрд
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Фильм «Дэдпул и Росомаха» уверенно добирается до новой вершины. Кассовые сборы ленты превысили $ 1,2 млрд. Около $ 634 млн из них приходятся на США, а остальное — на международный рынок.

Помимо того что картина стала очень хайповой и обсуждаемой, она также стала самой успешной лентой с рейтингом «18+».

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман. Образ Дэдпула, конечно же, вновь повторил Райан Рейнольдс.

Режиссёром ленты выступил Шон Леви, снявший «Живую сталь» с Джекманом и «Главного героя» с Рейнольдсом в главной роли.

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