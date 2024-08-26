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Дженна Ортега удалила свой аккаунт из соцсети X из-за её откровенных фото, сделанных ИИ

Дженна Ортега удалила свой аккаунт из соцсети X из-за её откровенных фото, сделанных ИИ
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В недавнем интервью The New York Times актриса Дженна Ортега рассказала о неприятных ситуациях, связанных с соцсетью X (ранее Twitter). Дженне пришлось удалить учётную запись из платформы.

Причина — распространение откровенных детских фотографий актрисы, которые сгенерировал ИИ. По словам Дженны, подобное «отвратительно».

Актриса также рассказала, что примерно в 12 лет получила первое сообщение в социальных сетях от фаната. В нём оказалась фотография мужских гениталий. Тогда увиденное шокировало её, но это было лишь началом в череде чего-то подобного.

При этом Ортега осознает ценность ИИ в различных отраслях, но понимает, что от искусственного интеллекта может быть и вред — например, в том виде, какой описала она.

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