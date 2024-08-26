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Сериал «Комбинация» от авторов «Короля и Шута» с Никитой Кологривым стартует 6 сентября

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал новый большой трейлер сериала «Комбинация», который посвящён популярной музыкальной одноимённой группе. В нём назвали дату старта шоу — 6 сентября.

В ролике показали актёров, которые сыграли ключевых персонажей, а также некоторые события. К примеру, концерты и драки.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Проект посвящён творческому пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьёв и другие.

Продюсерами проекта выступят Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над сериалом «Король и Шут».