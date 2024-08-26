Вышел трейлер комедии «Третье сентября» по песне Михаила Шуфутинского — релиз 2 сентября

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представили дебютный трейлер сериала «Третье сентября». Комедийное шоу по мотивам знаменитой песни Михаила Шуфутинского стартует 2 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/ТНТ.

Сериал расскажет историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. За день до церемонии жених напивается с друзьями на мальчишнике. На следующее утро Витя просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

Главные роли в проекте сыграли Павел Рассомахин («Лермонтов») и Арина Постникова («Хоккейные папы»). Сценаристом проекта выступил Максим Кудымов («Очевидное невероятное»), поставил сериал Феликс Герчиков («Трейдер»).