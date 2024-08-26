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Исследование: чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь

Исследование: чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь
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Газета «Комсомольская правда» обратила внимание на исследование, в котором говорится, что большое количество времени, проведённое за смартфоном или перед телевизором, сокращает продолжительность жизни. Этот феномен изучила команда учёных-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам доктора Джейсона Нагата, доцента кафедры подростковой и молодёжной медицины UCSF, чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьёзных заболеваний сердца. Среди них: ишемическая болезни сердца и инсульт.

Наши результаты показывают, что количество времени, которое молодые люди проводят перед экранами, может существенно влиять на риск развития у них серьёзных заболеваний сердца в более старшем возрасте.

Исследование проводили в течение 30 последних лет. Учёные наблюдали за образом жизни и состоянием здоровья молодых людей. Удалось выявить, что каждый лишний час, проведённый перед экраном, сокращает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин.

Конечно же, учёные и другие эксперты подытожили — людям стоит больше времени уделять реальному миру, общаться с близкими и друзьями, а также стараться обходиться без гаджетов в свободное время.

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