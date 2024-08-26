Ремейк «Ворона» провалился в кинотеатрах США — фильм не собрал и $ 5 млн

По итогам дебютного уикенда ремейк фильма «Ворон» заработал в США всего лишь $ 4,6 млн. Ленте не удалось привлечь массового зрителя после разгромных рецензий критиков и конкуренции с другими блокбастерами — картинами «Чужой: Ромул» и «Дэдпул и Росомаха».

Производственный бюджет ленты оценивается в $ 50 млн, однако, учитывая темпы сборов, ремейк уже не окупится в кинотеатрах. Судя по всему, это понимают и продюсеры ленты, поэтому цифровая премьера фильма состоится уже 13 сентября — спустя три недели после выхода в кинотеатрах. Возможно, именно онлайн-релиз поможет отбить затраты на картину.

Тем временем в России «Ворон» чувствует себя куда увереннее. Лента заработала за выходные 95 млн рублей, возглавив кинопрокат страны за минувший уикенд.