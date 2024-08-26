Церемонию открытия gamescom 2024 посмотрели 40 млн человек — это абсолютный рекорд

Ведущий Джефф Кили поделился статистикой Opening Night Live 2024. Церемонию открытия gamescom 2024 посмотрели более 40 млн пользователей на всех платформах — это примерно в два раза больше прошлого лучшего результата, установленного в 2023 году.

Кили также отметил, что сам ивент посетили 335 тыс. человек из 120 стран по всему миру. Журналист поблагодарил игроков по всему миру за поддержку и отметил, что его команда отлично провела время в Германии, где и проводилась выставка.

Интересно, что даже с рекордными показателями Opening Night Live 2024 всё ещё далеко позади церемонии The Game Awards, которая проходит в конце года. В этом году она пройдёт 13 декабря — помимо награждения лучших игр, во время ивента представят новые проекты и покажут геймплей уже анонсированных игр.