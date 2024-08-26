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Ремейк «Ворона» выйдет в онлайне 13 сентября

Ремейк «Ворона» выйдет в онлайне 13 сентября
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Студия Lionsgate назвала дату выхода фильма «Ворон» в цифровых сервисах. Премьера ленты с Биллом Скарсгардом в онлайне состоится 13 сентября — ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime и других стриминговых площадках.

Таким образом, ремейк знаменитого триллера пробудет эксклюзивом кинотеатров всего три недели — мировая премьера ленты состоялась 22 августа. Судя по всему, столь ранний выход в цифровых сервисах связан с низкими стартовыми сборами — в США картина заработала всего $ 4,6 млн за выходные.

Ремейк культового «Ворона» 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой дар ему дали того, чтобы совершить отмщение.

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