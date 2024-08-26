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Sony может выпустить новую портативную консоль на фоне успеха PS Portal — инсайдер

Sony может выпустить новую портативную консоль на фоне успеха PS Portal — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон рассказал о состоянии портативных устройств в игровой индустрии. По его словам, на прошедшей выставке gamescom 2024 многие крупные компании обсуждали возможный выпуск собственного портативного устройства на рынок.

Одной из таких корпораций, судя по намёкам журналиста, стала Sony. В компании очень довольны продажами портативной PlayStation Portal для удалённой игры на PS5. За первую половину 2024-го гаджет занял лидирующую строчку по выручке в США и Великобритании, несмотря на скепсис аналитиков.

Последним портативным устройством от Sony стала PS Vita, вышедшая в 2012 году. С тех пор компания сосредоточилась на основной линейке домашних консолей PlayStation. По данным инсайдеров, уже этой осенью компания выпустит PS5 Pro — более мощную версию PS5.

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