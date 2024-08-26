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Стартовал второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» от Okko

Стартовал второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» от Okko
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26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». В продолжение войдёт восемь серий, они будут выходить с понедельника по среду, а финал состоится 10 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» продолжит историю успешного адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

К главным ролям в продолжении вернулись Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова и Антон Филипенко. Режиссёром проекта вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов, а шоураннером – Алексей Киселёв.

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