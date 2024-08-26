Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel
Уже 19 сентября состоится премьера сериала «Это всё Агата» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ожидается возвращение и других персонажей киновселенной.
В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.
Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 сентября
|2-я серия
|19 сентября
|3-я серия
|26 сентября
|4-я серия
|3 октября
|5-я серия
|10 октября
|6-я серия
|17 октября
|7-я серия
|24 октября
|8-я серия
|31 октября
|9-я серия
|7 ноября
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