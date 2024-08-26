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Сериал Это всё Агата (2024) от Marvel: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel
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Уже 19 сентября состоится премьера сериала «Это всё Агата» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ожидается возвращение и других персонажей киновселенной.

В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.

Расписание выхода сериала «Это всё Агата» от Marvel

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 сентября
2-я серия19 сентября
3-я серия26 сентября
4-я серия3 октября
5-я серия10 октября
6-я серия17 октября
7-я серия24 октября
8-я серия31 октября
9-я серия7 ноября
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