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Apple делает ставку на iPhone 16 Pro, продажи базовой версии упадут — СМИ

Apple делает ставку на iPhone 16 Pro, продажи базовой версии упадут — СМИ
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Корейское издание The Elec поделилось данными о возможных продажах iPhone 16. Журналисты отмечают, что в этом году Apple сделает ставку на Pro-линейку будущих гаджетов, всё меньше уделяя внимание базовым iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Аналитики ожидают, что до конца года Apple произведёт примерно 90 млн будущих гаджетов. Из них на iPhone 16 Pro Max придётся 33,2 млн единиц (37%), на iPhone 16 Pro — 26,5 млн штук (30%). Следом идут iPhone 16 с 24,5 млн единиц (27%) и iPhone 16 Plus с относительно небольшой долей в 5,8 млн моделей (6%).

Ставка Apple на Pro-модели ожидаема для аналитиков. Например, самым популярным гаджетом начала 2024 года стал iPhone 15 Pro Max с долей в 4,4% — это первый случай, когда лидерство удерживает максимальная версия гаджета от Apple, а не базовая. Судя по всему, компания планирует увеличить преимущество более дорогой версии своих смартфонов.

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