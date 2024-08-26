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Самые популярные актёры в России в 2024 году: Прилучный, Нагиев, Тарханова, Петров и Деревянко

Павел Прилучный стал любимым российским актёром у кинозрителей
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Онлайн-кинотеатр KION опросил жителей России с целью узнать, кого они считают своим любимым актёром в стране. Опрос проводился в честь Международного дня актёра, который отмечается 26 августа.

Так, главным любимцем публики оказался Павел Прилучный. Звезду «Жизни по вызову» назвали около 47% респондентов. Примерно половина зрителей из них признались, что готовы включить фильм или сериал только потому, что артист исполняет в нём главную роль. Самой популярной ролью Прилучного стало воплощение Игоря Соколовского в сериале «Мажор» — по этой роли его знают 77% опрошенных.

В пятёрку лучших также попали и другие популярные российские актёры: ближайшим конкурентом выступил Дмитрий Нагиев (35%), далее идут Глафира Тарханова (28%), Павел Деревянко (26%) и Александр Петров (23%).

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