Павел Прилучный стал любимым российским актёром у кинозрителей

Онлайн-кинотеатр KION опросил жителей России с целью узнать, кого они считают своим любимым актёром в стране. Опрос проводился в честь Международного дня актёра, который отмечается 26 августа.

Так, главным любимцем публики оказался Павел Прилучный. Звезду «Жизни по вызову» назвали около 47% респондентов. Примерно половина зрителей из них признались, что готовы включить фильм или сериал только потому, что артист исполняет в нём главную роль. Самой популярной ролью Прилучного стало воплощение Игоря Соколовского в сериале «Мажор» — по этой роли его знают 77% опрошенных.

В пятёрку лучших также попали и другие популярные российские актёры: ближайшим конкурентом выступил Дмитрий Нагиев (35%), далее идут Глафира Тарханова (28%), Павел Деревянко (26%) и Александр Петров (23%).