Французский суд продлил содержание под стражей Павла Дурова ещё на 48 часов

Правоохранительные органы Франции продлили срок содержания под стражей основателя «Телеграма» Павла Дурова ещё на 48 часов.

По закону после этого срока суд обязан либо предъявить задержанному обвинение, либо отпустить его на свободу. В исключительных случаях допускается увеличение срока до 144 часов.

Владельца мессенджера «Телеграм» Павла Дурова задержали в Париже вечером 24 августа — ордер на его арест был выдан за несколько минут до посадки самолёта. Ему грозит 20 лет тюрьмы: Дурова обвиняют в соучастии в преступлениях, совершённых пользователями «Телеграма».

Ранее Дуров отказывался сотрудничать с парижскими властями, не соглашался раскрывать им ключи шифрования Telegram и избегал поездок во Францию.