Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»
26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». Продолжение расскажет историю адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.
Во второй сезон шоу войдет восемь эпизодов: они будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится 10 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 августа
|2-я серия
|27 августа
|3-я серия
|28 августа
|4-я серия
|2 сентября
|5-я серия
|3 сентября
|6-я серия
|4 сентября
|7-я серия
|9 сентября
|8-я серия
|10 сентября
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