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Второй сезон сериала Что делать женщине, если (2024) от Окко: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»
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26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». Продолжение расскажет историю адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

Во второй сезон шоу войдет восемь эпизодов: они будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится 10 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Что делать женщине, если...»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 августа
2-я серия27 августа
3-я серия28 августа
4-я серия2 сентября
5-я серия3 сентября
6-я серия4 сентября
7-я серия9 сентября
8-я серия10 сентября
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