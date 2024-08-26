Первые оценки Star Wars Outlaws — скучный стелс, классный сюжет и атмосфера, 77 из 100

Западные игровые журналисты опубликовали первые обзоры Star Wars Outlaws — новой игры по «Звёздным войнам» от Ubisoft. Хитом релиз не стал, но получил не самые низкие оценки — в среднем 77 из 100.

Рецензенты отмечают, что Ubisoft отошла от своей привычной концепции с открытым миром, а из очевидных недостатков выделяют скучные и однообразные миссии со слишкой простой стелс-системой. В то же время Outlaws хвалят за интересный сюжет, проработанных персонажей и классную атмосферу.

Фото: Opencritic

Так, к примеру, высказался об игре Стивен Миллс из Destructoid:

Если вам нравится структура игр Ubisoft, но в последнее время она вам наскучила, Outlaws избегает большинства привычных минусов. Я могу смело рекомендовать Star Wars Outlaws всем, кто является поклонником «Звёздных войн» и ищет достойную историю по любимой вселенной.

Наивысшую оценку (10 из 10) поставил журналист издания Sirus Gaming:

Впечатляющие персонажи, ошеломляющий мир, захватывающая история, потрясающий саундтрек и увлекательный игровой процесс делают эту игру первым аутентичным опытом открытого мира, которого заслуживает каждый поклонник «Звёздных войн». Они превзошли сами себя.

В то же время VGC поставили лишь три звезды из пяти, выделяя ряд минусов:

Star Wars Outlaws — это сочное приключение в стиле Uncharted, которое не совсем раскрывает свой потенциал. Нас ведут через энергичную историю, которая хорошо развивается, но система репутации игры и сюжетная линия синдиката в целом кажутся недоделанными.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, а также на консолях PS5 и Xbox Series.