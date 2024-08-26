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Вышел трейлер исторического боевика «Легенда» с Джеки Чаном: премьера в кино — 12 сентября

Вышел трейлер исторического боевика «Легенда» с Джеки Чаном: премьера в кино — 12 сентября
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Компания «НМГ Кинопрокат» представила русский трейлер фильма «Легенда» — исторического боевика с легендарным Джеки Чаном в главной роли. В России ленту можно будет посмотреть в кино с 12 сентября.

«Легенда» станет третьим фильмом серии после «Мифа» (2005) и «Доспехов бога: В поисках сокровищ» (2017). Режиссёром стал постановщик двух первых частей Стэнли Тонг, а сюжет продолжит историю археолога Фана — вместе с учениками он найдёт артефакт, который открывает портал между реальностью и миром снов.

Видео доступно в группе «НМГ Кинопрокат» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Создатели фильма также смогли сделать Джеки Чана на 40 лет моложе с помощью искусственного интеллекта — это потребовалось в сценах, где его герой в образе генерала династии Хань сражается на поле боя.

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