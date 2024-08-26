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Вышел тизер второй половины четвёртого сезона «Эмили в Париже» — премьера 12 сентября

Вышел тизер второй половины четвёртого сезона «Эмили в Париже» — премьера 12 сентября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер второй половины четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». Продолжение выйдет уже 12 сентября и вновь будет состоять из пяти эпизодов; первая часть стала доступна 15 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. События второй половины четвёртого сезона развернутся в Риме.

Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступает Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).

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