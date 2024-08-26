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85-летний режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола работает ещё над двумя фильмами

85-летний режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола работает ещё над двумя фильмами
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Легендарный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола, известный по трилогии «Крёстный отец» и фильму «Апокалипсис сегодня», трудится сразу над двумя новыми проектами — об этом стало известно из его интервью для Rolling Stone.

Хотя релиз «Мегалополиса» в кинотеатрах ещё не состоялся, 85-летний Коппола уже делится планами на будущее. Один из фильмов режиссёр будет снимать в Англии, где почти ничего не будет напоминать ему о жене — Элинор ушла из жизни в апреле.

Про другой проект известно намного больше: Коппола будет финансировать его из своих средств, заработанных на прокате «Мегалополиса». Лента под названием Distant Vision расскажет о жизни итальянской семьи на протяжении трёх поколений — история будет чем-то напоминать родню самого режиссёра.

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