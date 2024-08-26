Вышел трейлер документалки о Кристофере Риве, сыгравшем классического Супермена

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер документального фильма «Супер/Мен: История Кристофера Рива». Лента выйдет в кинотеатрах мира 21 сентября.

Байопик раскроет некоторые детали о жизни и карьере актёра Кристофера Рива — с 1978 по 1987 год он снялся в четырёх классических фильмах о Супермене. Авторы собрали для документалки архивные видео, а также интервью с коллегами и членами семьи.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Помимо «Супермена», Кристофер Рив известен по роли графа Вронского в «Анне Каренине» 1985 года, также актёр появлялся в нескольких эпизодах сериала «Тайны Смолвиля». В октябре 2004 года он ушёл из жизни в возрасте 52 лет.