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Президент Франции Макрон сделал заявление по поводу ареста основателя «Телеграма» Павла Дурова

«Это ни в коем случае не политическое решение»: президент Франции Макрон об аресте Дурова
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание основателя и владельца «Телеграма» Павла Дурова не является политическим.

Политик назвал информацию в СМИ ложной, отметив, что всё сделано по закону в рамках, «установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав».

Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется.

По словам Макрона, решение по Дурову примут судьи согласно законодательству страны.

Арест руководителя «Телеграма» на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остаётся за судьями.

Ранее в Сети появилась информация, что ордер на арест Павла Дурова был выписан за несколько минут до посадки его самолёта во французском аэропорту.

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