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Эксперты предупредили о возможной потере данных в «Телеграме» после ареста Павла Дурова

Ряд специалистов в IT-области после ареста основателя «Телеграма» Павла Дурова предупредили, что в ходе дела власти Европы и США могут изъять серверы мессенджера, что приведёт к потере данных пользователей.

Об этом, к примеру, заявил гендиректор Phishman Алексей Горелкин.

Да, сейчас возьмут, начнут изымать серверы, и, если ваши данные хранились на нескольких серверах и все эти серверы изъяли, ваши данные пропадут. Вы всё ещё сможете общаться, но доступ к своим данным, к истории, которая у вас не сохранена на вашем устройстве или где-то в архиве, можете потерять, данные могут пропасть. «Телеграм» — это не файловое хранилище.

Эксперт по информационной безопасности Владислав Здольников советует сохранить важную информацию на своих устройствах.

Защитите и выгрузите важную информацию, которую вы храните в «Tелеграме», так как в любой момент могут начать изымать сервера в США и Амстердаме.

Экспортировать данные из «Телеграма» на устройство можно в меню «Продвинутые настройки» в ПК-версии, соответствующая кнопка расположена в самом низу. Сохранить стоит всю информацию об аккаунте и контакты, при желании — необходимые медиафайлы.