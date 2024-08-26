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Результат матча Aurora Gaming — FURIA Esports на BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Российская Aurora Gaming покинула BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Российский ростер Aurora Gaming завершил своё выступление в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Упав в нижнюю сетку после поражения от турецкой Eternal Fire, «Аврора» столкнулась с FURIA Esports из Бразилии. Российская команда уверенно закрыла оппонентов на карте Mirage, однако в играх на Inferno и Nuke коллектив уступил бразильцам.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Группа B. 1/2 финала (нижняя сетка)
26 августа 2024, понедельник. 14:20 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
FURIA Esports

В итоге Aurora Gaming покинула BB Dacha, разделив последнюю строчку с другой российской командой BetBoom Team. FURIA Esports же, в свою очередь, в следующем раунде продолжит борьбу, противостоя проигравшему пары Eternal Fire — 9Pandas.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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