Российская Aurora Gaming покинула BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Российский ростер Aurora Gaming завершил своё выступление в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Упав в нижнюю сетку после поражения от турецкой Eternal Fire, «Аврора» столкнулась с FURIA Esports из Бразилии. Российская команда уверенно закрыла оппонентов на карте Mirage, однако в играх на Inferno и Nuke коллектив уступил бразильцам.

В итоге Aurora Gaming покинула BB Dacha, разделив последнюю строчку с другой российской командой BetBoom Team. FURIA Esports же, в свою очередь, в следующем раунде продолжит борьбу, противостоя проигравшему пары Eternal Fire — 9Pandas.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.