Тим Бёртон чуть не ушёл на пенсию после съёмок «Дамбо» — вернулся благодаря «Битлджусу 2»

Известный режиссёр Тим Бёртон рассказал, что после неудачи с фильмом «Дамбо» для Disney раздумывал о том, чтобы закончить карьеру в киноиндустрии.

Лента 2019 года показала слабые сборы и удостоилась очень средних оценок от экспертов и зрителей. Бёртон признал, что мотивацию ему помог вернуть «Битлджус Битлджус».

Честно говоря, после «Дамбо» я действительно не знал, что делать. Я на самом деле думал, что это всё. Мог бы уйти на пенсию или стать… ну, я бы не стал больше снимать, покончить с этим, ха-ха. Но этот проект действительно придал мне сил.

Премьера фильма «Битджус 2» состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Простые зрители смогут увидеть сиквел ленты 1988 года с 6 сентября.