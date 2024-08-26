iPhone 16 официально покажут 9 сентября

Следующая большая презентация компании Apple состоится 9 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 16. Об этом компания сообщила в коротком пресс-релизе.

Прямая трансляция шоу от Apple, которое получило название GlowTime, начнётся 9 сентября в 20:00 мск. Содержание эфира, как обычно, остаётся тайной, но главным событием должен стать именно очередной iPhone. Ожидается, что компания также поделится новыми деталями операционной системы iOS 18 с ИИ-функциями.

Фото: Apple

Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии, а в Сети ивент можно будет увидеть на YouTube и официальном сайте Apple. Наша редакция будет внимательно следить за ходом эфира и оперативно поделится с вами всеми главными анонсами.