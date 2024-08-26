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Основателя «Телеграма» Павла Дурова допросили по делу, в котором 12 преступлений

Прокуратура Франции сообщила детали об аресте Павла Дурова — основателя и владельца «Телеграма» задержали в Париже вечером 24 августа.

Правоохранительные органы связывают задержание Дурова с подозрением «в многочисленных киберпреступлениях» неустановленного лица и отмечают, что первое дело против него открыли ещё 8 июля.

Сейчас это «неустановленное лицо» обвиняют в 12 преступлениях. Среди них управление онлайн-платформой для облегчения незаконной сделки и отмывание преступлений в составе банды, а также соучастие в распространении порно с несовершеннолетними, продаже наркотиков и мошенничестве.

Срок задержания главы «Телеграма» истекает 28 августа. Сейчас прокуратура проводит допрос Дурова, после чего власти определятся с дальнейшими действиями.