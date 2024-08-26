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Звезда сериала «Остаться в живых» Мэттью Фокс снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна»

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэттью Фокс снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна»
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Американский актёр Мэттью Фокс, наиболее известный благодаря образу Джека Шепарда в телесериале «Остаться в живых», присоединился к съёмочной команде сериала «Мэдисон» (The Madison).

По информации издания Deadline, Фокс исполнит главную роль в спин-оффе «Йеллоустоуна» вместе с Мишель Пфайффер (Лицо со шрамом», «Первая леди»). Помимо них, в сериале появятся Патрик Джей Адамс, Эль Чепмен и другие.

События «Мэдисона» будут развиваться сразу после завершения «Йеллоустоуна». Семейство принимает решение переехать из Нью-Йорка в местечко блих реки Мэдисон в штате Монтана — авторы спин-оффа собираются раскрыть династию с другой стороны.

У проекта пока нет даты выхода. Ожидается, что первый сезон «Мэдисон» выйдет в 2025 году.

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