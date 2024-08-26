Для анимации тигров в Black Myth: Wukong использовали запись движения настоящих котиков

Пользователи выяснили, каким образом студия Game Science делала анимации для босса Tiger Vanguard и других тигров-соперников в игре Black Myth: Wukong. Ответ нашёлся в новогоднем видео разработчиков, записанном в 2022 году.

Сотрудники студии записали движения реальных кошек в специальных костюмах. Разработчики посчитали, что их повадки слишком подходят на действия тигров.

Видео доступно на YouTube-канале Black Myth: Wukong. Права на видео принадлежат Game Science.

В видео (момент с 3:17) разработчики показали, что играли с кошками, предлагали им пройти препятствия и записывали другие движения. При этом игроделы отметили, что не заставляли животных, поскольку кошки никогда не будут делать то, что им не нравится.