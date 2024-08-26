CS2 заняла третье место среди самых популярных дисциплин EWC 2024, Dota 2 не попала в топ

Статистический портал Esports Charts опубликовал данные о самых популярных дисциплинах киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024, прошедшего в Саудовской Аравии.

По информации портала, рекордное количество зрителей EWC пришлось на турнир по Mobile Legends: Bang Bang — в пике за гранд-финалом ивента следили более 2 млн человек. Также более миллиона фанатов наблюдали за решающим противостоянием соревнования по игре League of Legends, которая расположилась следом за MLBB.

Тройку лидеров замкнул Counter-Strike 2, максимально набравший 750 тыс. зрителей. Также в пятёрку лучших вошли такие дисциплины, как PUBG Mobile и Honor of Kings. Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в список самых популярных ивентов Кубка мира по киберспорту не попал.

Самые популярные дисциплины EWC 2024 Фото: Esports Charts

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2024 прошёл в LAN-формате в период с 4 июля по 25 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента состоялись турниры по более чем 20 дисциплинам с общим призовым фондом $ 60 млн.