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Мультсериал «Все по-прежнему ненавидят Криса» выйдет 25 сентября

Продолжение шоу «Все ненавидят Криса» в формате мультсериала выйдет в сентябре
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Канал Comedy Central объявил дату премьеры мультсериала «Все по-прежнему ненавидят Криса» — продолжения культового ситкома 2000-х про подростковые годы комика Криса Рока.

Премьера продолжения «Все ненавидят Криса» состоится 25 сентября. В отличие от оригинала, авторы отказались от шоу с живыми актёрами и перевели повествование в анимационный вариант. Всё остальное останется прежним: Крис Рок будет рассказывать истории из своей жизни, а героев озвучат актёры из сериала 2000-х.

Сериал «Все ненавидят Криса» выходил с 2005 по 2009 год. Всего было снято четыре сезона, после чего шоу закрыли — тогда это вызвало удивление, поскольку концовка последнего эпизода намекала на возможное продолжение. Причиной стали разногласия комика и режиссёра.

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