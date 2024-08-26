Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

С российской PARIVISON сняли дисквалификацию на шанхайском турнире по Counter-Strike 2

С российской PARIVISON сняли дисквалификацию на шанхайском турнире по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 сняли дисквалификацию с российской команды PARIVISON по Counter-Strike 2.

Как сообщается в источнике, PARIVISION удалось оспорить дисквалификацию с турнира Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A, благодаря чему российский коллектив сможет выступить в рамках соревнования.

По информации портала HLTV, ранее в этом году организация ESIC сняла пожизненный бан за использование тренерского бага с тренера PARIVISION Ивана F_1N Кочугова, однако не сообщила об этом Valve и турнирным операторам, из-за чего команда и была дисквалифицирована в рамках текущего турнира.

Теперь, когда все вовлечённые стороны осведомлены о возможности Фина принимать участие в турнирах по CS2, PARIVISION сможет продолжить свой путь к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024.

Материалы по теме
Российскую команду PARIVISION дисквалифицировали с чемпионата мира по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android