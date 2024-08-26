С российской PARIVISON сняли дисквалификацию на шанхайском турнире по Counter-Strike 2

Организаторы топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 сняли дисквалификацию с российской команды PARIVISON по Counter-Strike 2.

Как сообщается в источнике, PARIVISION удалось оспорить дисквалификацию с турнира Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A, благодаря чему российский коллектив сможет выступить в рамках соревнования.

По информации портала HLTV, ранее в этом году организация ESIC сняла пожизненный бан за использование тренерского бага с тренера PARIVISION Ивана F_1N Кочугова, однако не сообщила об этом Valve и турнирным операторам, из-за чего команда и была дисквалифицирована в рамках текущего турнира.

Теперь, когда все вовлечённые стороны осведомлены о возможности Фина принимать участие в турнирах по CS2, PARIVISION сможет продолжить свой путь к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024.