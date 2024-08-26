Критический баг с предметом Hand of Midas в Dota 2 был исправлен — появился новый баг

Разработчики Dota 2 исправили критический баг, из-за которого предмет Hand of Midas можно было использовать без перезарядки.

Как сообщают датамайнеры, компания Valve выпустила небольшое обновление для «Доты», в котором исправила некоторые внутриигровые ошибки, в том числе критический баг с «Мидасом». Стоит отметить, что информация об ошибке появилась ещё сегодня днём, однако разработчики решили проблему только сейчас.

Суть критического бага заключалась в том, что любой игрок, выполняя ряд последовательных действий, мог обнулить перезарядку использованного Hand of Midas. Это приводило к тому, что герои получали доступ к бесконечному дополнительному золоту и опыту, из-за чего игровой процесс полностью нарушался.

Вскоре в сообществе появилась информация, что после устранения бага в игре появился новый. Суть ошибки та же — игроки могут обнулять перезарядку Hand of Midas. Однако теперь это делается иным образом: игрок покупает и использует предмет, затем приобретает новый «Мидас», выкладывает старый, продаёт новый и подбирает старый, который автоматически перезаряжается.