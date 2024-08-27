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Вышло The War Within — крупное дополнение для World of Warcraft

Вышло The War Within — крупное дополнение для World of Warcraft
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Blizzard выпустила дополнение The War Within для World of Warcraft. Аддон получился крупным — он стал первым из трилогии с общей сюжетной линией. Цена расширения составляет $ 50. Купить его в России, конечно же, нельзя.

Сюжет расширения рассказывает о Ксал'атат — предвестнице новой эры тёмных махинаций Пустоты. Ксал'атат собрала армию арахнидов и замыслила покорить Азерот. Героям предстоит постараться помешать её планам.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

The War Within стало первым DLC с единой связанной историей. После этого дополнения в рамках общей сюжетной линии ещё выйдут Midnight про старый мир и The Last Titan про Нордскол. Даты их релиза пока нет.

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