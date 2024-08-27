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Стартовали съёмки фильма «Никто 2», но без Ильи Найшуллера

Стартовали съёмки фильма «Никто 2», но без Ильи Найшуллера
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Начался съёмочный процесс боевика «Никто 2». Режиссёром ленты, как в случае с первым фильмом, не выступил российский постановщик Илья Найшуллер — им стал Тимо Тьяджанто.

Напомним, оригинальная лента рассказывала о скучающем офисном работнике Хатче, которого сыграл Боб Оденкёрк. После нападения грабителей на дом и семью герой решает вспомнить ремесло наёмного убийцы и уничтожить бандитскую группировку.

Сиквел продолжит события оригинала. Роль главного злодея в продолжении досталась Шэрон Стоун. Какого именно персонажа она сыграет, не раскрывается.

Премьера «Никто 2» состоится 15 августа 2025 года. Первая часть «Никто» собрала в прокате более $ 57 млн — втрое больше изначального собственного бюджета.

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