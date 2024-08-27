Российская актриса рассказала о работе со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом

В интервью «Пятому каналу» российская актриса Кристина Бабушкина рассказала о своих впечатлениях от совместной работы с турецким актёром, звездой сериала «Великолепный век» Бураком Озчивитом.

По словам артистки, Бурак снимается вместе с ней в ленте «Ёлки». Ради съёмок актёр добирался в Альметьевск, который находится в Татарстане. Вместе с ними в проекте также снимается звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев.

Я волновалась, как у нас сложится контакт, потому что играть вместе, ещё и комедию, нужно очень доверять партнёру. И огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающий парень. У нас ещё потрясающий переводчик, который тоже играет переводчика в кино. И у нас такая уже банда, что я, кажется, скоро заговорю уже на турецком.

Отмечается, что Озчивит посещает Россию уже в третий раз.