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Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их отношениях — СМИ

Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их отношениях — СМИ
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По данным издания People, известный актёр и режиссёр Бен Аффлек в буквальном смысле заставил свою бывшую супругу Дженнифер Лопес снять ленту «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их отношениях.

Именно Аффлек, утверждает источник, уговорил Лопес сделать фильм, а потом настоял на выходе документального фильма.

Он был единственным, кто в значительной степени контролировал ситуацию и весь процесс. Этот документальный фильм был идеей Бена для его компании Artists Equity. Команда Дженнифер не хотела заниматься им, поскольку была сосредоточена на альбоме и оригинальном видеопроекте Amazon.

Несмотря на то что Аффлек чувствовал себя неловко из-за более близкого взгляда на их с Лопес брак, он принимал активное участие в монтаже проекта.

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