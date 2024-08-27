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Павел Прилучный и Дмитрий Нагиев оказались любимыми актёрами россиян

Павел Прилучный и Дмитрий Нагиев оказались любимыми актёрами россиян
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По данным опроса, который проводил онлайн-кинотеатр KION, выяснилось, что среди всех актёров жители России больше всего любят Павла Прилучного и Дмитрия Нагиева. Первый известен по «Мажору» и «Закрытой школе», а второй — по «Физруку» и многим другим проектам.

Меньше, чем за Прилучного и Нагиева, голосовали за Глафиру Тарханову — 28%, за Павла Деревянко — 26%, а за Александра Петрова свой голос отдали 23% респондентов. В опросе приняли участие 2 тыс. человек — мужчины и женщины старше 18 лет по всей России.

При этом около 49% опрошенных указали, что смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год, а 5% затруднились с ответом.

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