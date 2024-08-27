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Появились новые кадры эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман

Появились новые кадры эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман
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Издание Vanity Fair опубликовало свежие кадры эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. Вместе с Кидман в проекте снялись Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон и другие.

В центре сюжета оказывается Роми, влиятельная бизнесвумен из Нью-Йорка, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и Роми старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. С этого момента семейная жизнь женщины рушится, как и вся построенная карьера.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Сняла фильм по собственному сценарию Халина Рейн. По данным СМИ, в ленте делают акцент не столько на эротическом контенте, сколько на психологических элементах.

Фильм выйдет в российский прокат 16 января 2025 года.

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