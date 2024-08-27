Дженна Ортега пробовалась на роль Чани в «Дюне» — героиню в итоге сыграла Зендея

В свежем интервью актриса Дженна Ортега, известная по «Крику» и «Уэнсдей», рассказала, что проходила пробы на роль Чани в «Дюне». Прослушивание проходило тогда, когда самой Ортеге было 15 лет, — сейчас актрисе 21 год.

Ортега подчеркнула, что она давно обожает «Дюну», а Дени Вильнёва считает своим любимым режиссёром. Получить роль в фильме по франшизе, да ещё и с Вильнёвом, на тот момент было для Дженны чем-то вроде мечты.

Как мы уже знаем, Ортега не прошла пробы, а роль Чани в итоге досталась Зендее. Актриса блестяще сыграла одного из важнейших персонажей «Дюны».

На днях Дженна рассказала, почему решила удалить свой аккаунт из соцсети X (ранее Twitter). Как оказалось, дело в фейковых изображениях не самого приятного содержания, сгенерированных с помощью ИИ.