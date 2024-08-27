Содержание основателя «Телеграма» Павла Дурова под стражей продлили ещё на 48 часов

По данным издания ТАСС, содержание основателя «Телеграма» Павла Дурова под стражей во Франции продлили ещё на 48 часов. По закону до истечения этого срока Дурова должны либо выпустить, либо вынести окончательный вердикт по его делу.

Напомним, бизнесмена арестовали во Франции за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию в мессенджере «Телеграм», что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью соцсети. В их числе пособничество терроризму, запрещённый контент и прочее.

Команда Дурова отреагировала на его арест и заявила, что предпринимателю нечего скрывать. Вместе с этим власти ОАЭ следят за делом Дурова и направили запрос в правительство Франции для предоставления ему консульских услуг.