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Начались съёмки сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена

Начались съёмки сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена
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Стартовал съёмочный процесс комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым. Он играет президента США Джо Байдена. Вокруг него и будет крутиться сюжет шоу.

Сюжет проекта расскажет о том, как Байден летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы. Из-за этого президент вынужден жить в обычной хрущёвке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку.

Но одновременно с этим случается забавное — за Байденом в Россию прилетают агенты ЦРУ и находят, но только не его, а похожего на президента российского пенсионера Иваныча.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Режиссёром проекта стал Евгений Невский. Вместе с Дюжевым в шоу сыграли Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова и другие.

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